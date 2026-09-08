Conférence « le numérique au service du patrimoine menacé », Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Conférence « le numérique au service du patrimoine menacé » Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La collection Grands sites archéologiques contribue activement à la valorisation de la recherche sur le patrimoine et l’archéologie. À l’initiative du ministère de la Culture, elle est coordonnée par le musée d’Archéologie nationale – Domaine national du château de Saint-Germain-en-Laye. Les chercheurs français y présentent le fruit de leurs recherches de manière compréhensible pour tous, à l’aide de contenus numériques interactifs (modélisations 3D, cartes et chronologies interactives, etc.). La collection accueille en moyenne 2 millions de visites par an. Elle se divise en plusieurs séries : Archéologie en France, Archéomonde, Patrimoine du Proche-Orient et Patrimoine d’Afghanistan.

Conférence suivie de la visite virtuelle de la grotte de Lascaux avec casques de réalité virtuelle.

Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 39 10 13 00 http://www.musee-archeologienationale.fr https://www.facebook.com/musee.archeologienationale;https://twitter.com/Archeonationale [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/musee-darcheologie-nationale/reservation?type=1459&date=2026-09-20 »}, {« owner »: {« uid »: 94664520, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-09-08T13:13:18.224Z », « data »: [{« itemCollectionDetails »: « Le rendez-vous a lieu u00e0 l’auditorium du musu00e9e », « eventDuration »: 90, « bookingContact »: « reservation.man@culture.gouv.fr », « response »: {« locatedAt »: {« city »: « Saint-Germain-en-Laye », « street »: « Chu00e2teau – Place Charles-de-Gaulle », « latitude »: 48.897608, « postalCode »: « 78100 », « longitude »: 2.096254}, « passId »: 435115572, « isPending »: false, « addressId »: 263096}, « venueId »: 151931, « name »: « Le numu00e9rique au service du patrimoine menacu00e9 », « description »: « Viens du00e9couvrir comment la recherche sur le patrimoine et l’archu00e9ologie est valorisu00e9e u00e0 lu2019aide de contenus numu00e9riques interactifs. nLa confu00e9rence sera suivie d’une visite virtuelle de la grotte de Lascaux avec casques de ru00e9alitu00e9 virtuelle ! », « bookingEmail »: « reservation.man@culture.gouv.fr », « category »: « CONFERENCE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-08T13:13:17.954Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2578104, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-08T13:13:18.048Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 485683054, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 6, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789907400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-08T13:13:18.223Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/435115572″}] Le musée d’Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l’époque mérovingienne. Quelque 3 millions d’objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l’évolution des techniques de fabrication, de l’expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national. Depuis le 29 décembre 2009, le musée d’Archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ont fusionné au sein d’un même établissement, un service à compétence national-SCN. Parc de stationnement (place Charles-de-Gaulle) RER A station Saint-Germain-en-Laye (20 min de Charles-de-Gaulle-Étoile) Autobus RAPT 258 depuis La Défense A13, RN190, RN13, N186

La collection Grands sites archéologiques contribue activement à la valorisation de la recherche sur le patrimoine et l’archéologie. À l’initiative du ministère de la Culture, elle est coordonnée par…

©Ministère de la Culture/Centre National de la Préhistoire/Norbert Aujoulat