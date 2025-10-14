Conférence Le packaging dans les collections du Musée du Papier Musée du Papier Angoulême

mardi 14 octobre 2025.

Conférence Le packaging dans les collections du Musée du Papier

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Début : Mardi 2025-10-14

fin : 2025-10-14

2025-10-14

Venez assistez à une conférence autour de l’exposition de l’exposition temporaire ‘Patrice Bégnier, architectures de papier’.

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com

English :

Join us for a talk on the temporary exhibition: ‘Patrice Bégnier, architectures de papier’.

German :

Besuchen Sie einen Vortrag rund um die Ausstellung der Sonderausstellung: ‘Patrice Bégnier, architectures de papier’.

Italiano :

Unitevi a noi per una conferenza sulla mostra temporanea: « Patrice Bégnier, architectures de papier ».

Espanol :

Acompáñenos en una charla sobre la exposición temporal: « Patrice Bégnier, architectures de papier ».

