Conférence // Le pape Léon XIII et l’Empire de Chine M128 – Missions Etrangères de Paris Paris samedi 22 novembre 2025.

A propos du conférencier :

P. Landry Védrenne, MEP : Docteur en histoire des relations internationales. Historien aux archives historiques de la Propaganda Fide au Vatican (Dicastère pour l’Évangélisation), membre du French Taiwan Studies Project (FTS) à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Paris).

Sous le pontificat de Léon XIII (1878-1903), la Chine devint un enjeu central de la diplomatie et de la politique missionnaire du Saint-Siège. Confronté au monopole du protectorat religieux français, le pape tenta d’établir un lien direct avec la cour impériale de Pékin afin de préserver l’autonomie de l’Église. Cette conférence met en lumière les tensions croissantes nées de l’amalgame entre action missionnaire et ambitions coloniales des puissances occidentales, dans une Chine de plus en plus méfiante à l’égard des influences étrangères. Quelle fut la stratégie de Léon XIII pour affranchir les missions de la tutelle coloniale sans rompre avec la France ? Comment la papauté percevait-elle l’Empire chinois ? Et à quel prix pouvait-elle espérer s’en rapprocher ? Une plongée dans les subtilités d’un dialogue entre trône et autel, croix et dragon sous l’œil attentif du bicorne.

Le samedi 22 novembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit Public adultes.

M128 – Missions Etrangères de Paris 128, rue du Bac 75007 Paris

https://missionsetrangeres.com/evenement/le-pape-leon-xiii-et-lempire-de-chine/