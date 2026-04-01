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Conférence Le parcours exceptionnel de Mère Marie-Salomé (1847-1930) en Algérie Bourg-Blanc

Conférence Le parcours exceptionnel de Mère Marie-Salomé (1847-1930) en Algérie Bourg-Blanc dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Dans la chapelle

Ville : 29860 Bourg-Blanc

Département : Finistère

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Bourg-Blanc

Conférence Le parcours exceptionnel de Mère Marie-Salomé (1847-1930) en Algérie

Dans la chapelle Bourg-Blanc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Conférence Le parcours exceptionnel de Mère Marie-Salomé (1847-1930) en Algérie par Goulc’han Kervella   .

Dans la chapelle Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93 

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English : Conférence Le parcours exceptionnel de Mère Marie-Salomé (1847-1930) en Algérie

L’événement Conférence Le parcours exceptionnel de Mère Marie-Salomé (1847-1930) en Algérie Bourg-Blanc a été mis à jour le 2026-04-16 par OT PAYS DES ABERS

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