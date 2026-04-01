Conférence Le parcours exceptionnel de Mère Marie-Salomé (1847-1930) en Algérie Bourg-Blanc
Conférence Le parcours exceptionnel de Mère Marie-Salomé (1847-1930) en Algérie Bourg-Blanc dimanche 26 avril 2026.
Bourg-Blanc
Conférence Le parcours exceptionnel de Mère Marie-Salomé (1847-1930) en Algérie
Dans la chapelle Bourg-Blanc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Conférence Le parcours exceptionnel de Mère Marie-Salomé (1847-1930) en Algérie par Goulc’han Kervella .
Dans la chapelle Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Le parcours exceptionnel de Mère Marie-Salomé (1847-1930) en Algérie
L’événement Conférence Le parcours exceptionnel de Mère Marie-Salomé (1847-1930) en Algérie Bourg-Blanc a été mis à jour le 2026-04-16 par OT PAYS DES ABERS