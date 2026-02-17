Conférence Le Pardon TARBES Tarbes

Conférence Le Pardon

TARBES 119 rue Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-11 19:00:00

fin : 2026-03-11 20:00:00

2026-03-11

Sans pardon, il n’y a pas d’avenir .

Desmond Tutu

Conférence animée par Tatiana Lebègue

Qu’est-ce que le Pardon ? Qu’est-ce que ce n’est pas ?

Pourquoi parler de guérison du coeur ?

Et peut-on tout pardonner ?

Nouvelle approche laïque et transpersonnelle selon Les 4 accords toltèques de Don Miguel Ruiz et les cercles de pardon fondés par Olivier Clerc.

Inscription nécessaire 06 42 06 39 27

TARBES 119 rue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 06 39 27

English :

Without forgiveness, there is no future .

Desmond Tutu

Conference moderated by Tatiana Lebègue:

What is Forgiveness? What is it not?

Why talk about healing the heart?

And can we forgive everything?

A new secular and transpersonal approach based on Don Miguel Ruiz’s The 4 Toltec Agreements and the forgiveness circles founded by Olivier Clerc.

Registration required: 06 42 06 39 27

