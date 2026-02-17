Conférence Le Pardon TARBES Tarbes
Conférence Le Pardon TARBES Tarbes mercredi 11 mars 2026.
Conférence Le Pardon
TARBES 119 rue Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 19:00:00
fin : 2026-03-11 20:00:00
Date(s) :
2026-03-11
Sans pardon, il n’y a pas d’avenir .
Desmond Tutu
Conférence animée par Tatiana Lebègue
Qu’est-ce que le Pardon ? Qu’est-ce que ce n’est pas ?
Pourquoi parler de guérison du coeur ?
Et peut-on tout pardonner ?
Nouvelle approche laïque et transpersonnelle selon Les 4 accords toltèques de Don Miguel Ruiz et les cercles de pardon fondés par Olivier Clerc.
Inscription nécessaire 06 42 06 39 27
.
TARBES 119 rue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 06 39 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Without forgiveness, there is no future .
Desmond Tutu
Conference moderated by Tatiana Lebègue:
What is Forgiveness? What is it not?
Why talk about healing the heart?
And can we forgive everything?
A new secular and transpersonal approach based on Don Miguel Ruiz’s The 4 Toltec Agreements and the forgiveness circles founded by Olivier Clerc.
Registration required: 06 42 06 39 27
L’événement Conférence Le Pardon Tarbes a été mis à jour le 2026-02-17 par OT de Tarbes|CDT65