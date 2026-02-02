Conférence le parfum à Saint-Rémy Saint-Rémy
2 Place de l’Église Saint-Rémy Deux-Sèvres
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Conférence le parfum
Les parfums du propre
Deuxième volet de notre cycle de conférences sur le parfum place aux senteurs de la propreté. Lessives, assouplissants, rafraîchisseurs d’ambiance dévoilent leurs secrets olfactifs lors d’une conférence vive, surprenante et résolument sensorielle pour tous les nez curieux.
Entrée et participation libres réservation conseillée .
