Conférence le parfum à Saint-Rémy Saint-Rémy

Conférence le parfum à Saint-Rémy

2 Place de l’Église Saint-Rémy Deux-Sèvres

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Conférence le parfum

Les parfums du propre

Deuxième volet de notre cycle de conférences sur le parfum place aux senteurs de la propreté. Lessives, assouplissants, rafraîchisseurs d’ambiance dévoilent leurs secrets olfactifs lors d’une conférence vive, surprenante et résolument sensorielle pour tous les nez curieux.

Entrée et participation libres réservation conseillée .

2 Place de l’Église Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 10 64 83 auprieuredesarts@gmail.com

