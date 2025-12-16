Conférence Le parfum art ou industrie ? au Prieuré des Arts à Saint-Remy Au Prieuré des Arts Saint-Rémy

Conférence Le parfum art ou industrie ? au Prieuré des Arts à Saint-Remy

Au Prieuré des Arts 2 Place de l’Église Saint-Rémy Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Vous étiez nombreux à notre première conférence ! Bonne nouvelle une autre date est programmée ce mois-ci, pour tous ceux qui n’ont pas pu entrer et sentir ! Plongez dans les coulisses du parfum, de la cueillette de matières premières à la naissance d’une formule secrète ! Art subtil ou machine à profit ? Le parfum cherche encore son essence…

Entrée et participation libres (inscription conseillée). .

