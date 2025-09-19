Conférence : Le passé antique de Villevieille, nouvelles données archéologiques Château de Villevieille Villevieille

Conférence : Le passé antique de Villevieille, nouvelles données archéologiques Vendredi 19 septembre, 18h30 Château de Villevieille Gard

Gratuit. Dans la limite des places disponibles: 100.

Conférence – Le passé antique de Villevieille, nouvelles données archéologiques

Destinée au grand public, cette présentation revient sur les découvertes archéologiques post-2020, exhumées tant au Chemin du Mas Portalier que dans le centre ancien.

Les résultats seront replacés dans le contexte local et régional, avec un comparatif des recherches récentes (notamment à Alès).

✨ La conférence sera aussi l’occasion de dévoiler le nouveau programme de recherche sur l’occupation antique de Villevieille.

Château de Villevieille Rue du Château, 30250 Villevieille Villevieille 30250 Gard Occitanie 06 11 50 72 81 https://chateau-de-villevieille.fr Cette conférence a lieu dans la grande salle du château de Villevieille du XI° siècle, classé monument historique pour lui même et son mobilier. parking au pied du château

© ASSV