Masevaux-Niederbruck

Conférence Le passé éclaire l’avenir

Rue du Moulin Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Conférence sur l’approche géo-historique des risques d’inondation dans la vallée de la Doller de Brice Martin maître de conférences de géographie à l’université de Haute-Alsace, spécialiste de la géographie des risques et de l’environnement. Sur réservation par mail contacts@masevauxhistoire.fr (Nombre de places limité)

Conférence sur l’approche géo-historique des risques d’inondation dans la vallée de la Doller de Brice Martin maître de conférences de géographie à l’université de Haute-Alsace, spécialiste de la géographie des risques et de l’environnement. Sur réservation par mail contacts@masevauxhistoire.fr (Nombre de places limité) .

Rue du Moulin Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est contacts@masevauxhistoire.fr

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English :

Lecture on the geo-historical approach to flood risk in the Doller valley by Brice Martin, senior lecturer in geography at the University of Haute-Alsace, specializing in risk and environmental geography. Book by e-mail contacts@masevauxhistoire.fr (Places are limited)

L’événement Conférence Le passé éclaire l’avenir Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach