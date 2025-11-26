CONFERENCE: Le pastel, un art du 19è siècle? Soissons

CONFERENCE: Le pastel, un art du 19è siècle?

Stéphanie Prenant, historienne de l’art spécialiste du pastel, fondatrice de la galerie 1900 by SP.

Né à la Renaissance et porté à son apogée au 18è siècle, le pastel tombe en désuétude après la Révolution. mais, dans la seconde moitié du 19è siècle, des artistes redécouvrent les bâtonnets colorés et leur ouvrent de nouveaux horizons. Peut-on alors parler d’un véritable tournant dans l’histoire du pastel?

Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 91 20 musee@ville-soissons.fr

English :

Stéphanie Prenant, art historian specializing in pastels, founder of gallery 1900 by SP.

Born in the Renaissance and brought to its apogee in the 18th century, pastel fell into disuse after the Revolution. But in the second half of the 19th century, artists rediscovered colored sticks and opened up new horizons for them. Was this a real turning point in the history of pastels?

FREE

German :

Stéphanie Prenant, Kunsthistorikerin und Spezialistin für Pastellmalerei, Gründerin der Galerie 1900 by SP.

Die Pastellmalerei, die in der Renaissance entstand und im 18. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte, geriet nach der Revolution in Vergessenheit. Doch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entdeckten Künstler die farbigen Stäbchen wieder und eröffneten ihnen neue Horizonte. Kann man von einem Wendepunkt in der Geschichte der Pastellmalerei sprechen?

GRATIS

Italiano :

Stéphanie Prenant, storica dell’arte specializzata in pastelli, fondatrice della galleria 1900 by SP.

Nati nel Rinascimento e giunti al loro apogeo nel XVIII secolo, i pastelli sono caduti in disuso dopo la Rivoluzione, ma nella seconda metà del XIX secolo gli artisti hanno riscoperto i bastoncini colorati, aprendo loro nuovi orizzonti. Si è trattato di una vera e propria svolta nella storia del pastello?

GRATUITO

Espanol :

Stéphanie Prenant, historiadora del arte especializada en pasteles, fundadora de la galería 1900 by SP.

Nacido en el Renacimiento y alcanzado su apogeo en el siglo XVIII, el pastel cayó en desuso tras la Revolución. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, los artistas redescubrieron los palos de colores y les abrieron nuevos horizontes. ¿Fue éste un verdadero punto de inflexión en la historia del pastel?

GRATIS

