Conférence : Le patrimoine architectural des gares, une architecture en mouvement AREP Paris

Conférence : Le patrimoine architectural des gares, une architecture en mouvement Vendredi 19 septembre, 17h00 AREP Paris
Participation gratuite avec inscription obligatoire. 100 places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T18:30:00
Fin : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T18:30:00
Le patrimoine architectural des gares : une architecture en mouvement
Lieu de passage et de mémoire, la gare est aussi un laboratoire d’architecture en constante transformation. Depuis plus de 150 ans, elle s’adapte, se réinvente sous le regard des historiens et des architectes.
Devant l’intensification des flux et les évolutions des attentes des voyageurs, comment concilier la conservation du patrimoine et l’adaptation des gares ? Comment adapter les gares historiques au défi climatique ? Comment se construit le patrimoine de demain ?
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, le groupe AREP vous propose de croiser les regards d’experts sur le passé, le présent et l’avenir des gares et de découvrir les coulisses d’un chantier de restauration dans une gare historique pour comprendre comment ce patrimoine architectural se construit, se transforme et s’adapte.
La conférence offrira de nombreuses clés de lecture utiles avant de découvrir les nombreuses visites de gares organisées par SNCF Gares & Connexions lors des Journées européennes du patrimoine.
Organisée dans les locaux d’AREP à Paris (inscription obligatoire), cette rencontre pourra être suivie en ligne et en direct.
INTERVENANTS
Nicolas Pierrot, conservateur en chef du patrimoine à l’inventaire du patrimoine de la Région Ile-de-France
Fabienne Couvert, architecte et directrice de l’Architecture et de l’Environnement, SNCF Gares & Connexions
Émilie Hergott, ingénieure et architecte, directrice de la Conception-Réalisation, AREP
Alvini Ioannidou, architecte du patrimoine, studio Patrimoine, AREP
Véronique Veston, architecte du patrimoine, responsable du Studio patrimoine, AREP
Alexandrina Striffling, docteur en architecture, IPRAUS, ENSA Belleville
AREP 16 avenue d'Ivry 75013 Paris
Journées européennes du patrimoine 2025
© AREP – Recherche, la perception de la gare du Nord – P. Gervais, P. Lefèvre, V. Veston P. Gervais, P. Lefèvre, V. Veston