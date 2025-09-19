Conférence : Le patrimoine architectural des gares, une architecture en mouvement AREP Paris

Conférence : Le patrimoine architectural des gares, une architecture en mouvement Vendredi 19 septembre, 17h00 AREP Paris

Participation gratuite avec inscription obligatoire. 100 places disponibles

Début : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T18:30:00

Le patrimoine architectural des gares : une architecture en mouvement

Lieu de passage et de mémoire, la gare est aussi un laboratoire d’architecture en constante transformation. Depuis plus de 150 ans, elle s’adapte, se réinvente sous le regard des historiens et des architectes.

Devant l’intensification des flux et les évolutions des attentes des voyageurs, comment concilier la conservation du patrimoine et l’adaptation des gares ? Comment adapter les gares historiques au défi climatique ? Comment se construit le patrimoine de demain ?

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, le groupe AREP vous propose de croiser les regards d’experts sur le passé, le présent et l’avenir des gares et de découvrir les coulisses d’un chantier de restauration dans une gare historique pour comprendre comment ce patrimoine architectural se construit, se transforme et s’adapte.

La conférence offrira de nombreuses clés de lecture utiles avant de découvrir les nombreuses visites de gares organisées par SNCF Gares & Connexions lors des Journées européennes du patrimoine.

Organisée dans les locaux d’AREP à Paris (inscription obligatoire), cette rencontre pourra être suivie en ligne et en direct.

INTERVENANTS

Nicolas Pierrot, conservateur en chef du patrimoine à l’inventaire du patrimoine de la Région Ile-de-France

Fabienne Couvert, architecte et directrice de l’Architecture et de l’Environnement, SNCF Gares & Connexions

Émilie Hergott, ingénieure et architecte, directrice de la Conception-Réalisation, AREP

Alvini Ioannidou, architecte du patrimoine, studio Patrimoine, AREP

Véronique Veston, architecte du patrimoine, responsable du Studio patrimoine, AREP

Alexandrina Striffling, docteur en architecture, IPRAUS, ENSA Belleville

AREP 16 avenue d’Ivry 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/le-patrimoine-architectural-des-gares-une-architecture-en-mouvement »}] https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjRjZmY3ODQtZjMwNi00NTJkLThiOGUtOGFiNWJmNWQyNzZj%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%220c39ec0d-de6f-48cd-8e69-581b322998d1%22%2C%22Oid%22%3A%22eec1d9b0-a184-4f39-92cf-91433096a8f5%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Journées européennes du patrimoine 2025

© AREP – Recherche, la perception de la gare du Nord – P. Gervais, P. Lefèvre, V. Veston P. Gervais, P. Lefèvre, V. Veston