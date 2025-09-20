Conférence Le patrimoine architectural religieux issu de la reconstruction de l’entre deux guerres Cernay

Conférence Le patrimoine architectural religieux issu de la reconstruction de l’entre deux guerres Cernay samedi 20 septembre 2025.

Conférence Le patrimoine architectural religieux issu de la reconstruction de l’entre deux guerres

9 faubourg de Colmar Cernay Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20 20:00:00

2025-09-20

Conférence sur la reconstruction religieuse à Cernay après 1918 avec un focus sur l’église Saint Étienne et le temple protestant.

Une conférence autour des édifices religieux reconstruits à Cernay après 1918. Art symbolisme et mémoire au cœur d’un patrimoine ravivé. Avec Francis Stoffel et en introduction le pasteur et le curé. .

9 faubourg de Colmar Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 92 56

English :

Conference on religious reconstruction in Cernay after 1918, with a focus on the Saint Étienne church and the Protestant temple.

German :

Vortrag über den religiösen Wiederaufbau in Cernay nach 1918 mit Schwerpunkt auf der Kirche Saint Etienne und dem protestantischen Tempel.

Italiano :

Conferenza sulla ricostruzione religiosa a Cernay dopo il 1918, con particolare attenzione alla chiesa di Saint Étienne e al tempio protestante.

Espanol :

Conferencia sobre la reconstrucción religiosa de Cernay después de 1918, con especial atención a la iglesia de Saint Étienne y el templo protestante.

