Conférence Le patrimoine bâti de Saint Martin de Seignanx Médiatèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx mardi 9 décembre 2025.
Médiatèque l’Anima 2 rue de Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Gratuit
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-09
2025-12-09
Historien de l’Art, guide et conférencier, Kévin Laussu vous invite à une balade architecturale à la découverte de quelques bâtiments emblématiques de Saint-Martin de Seignanx.
Le patrimoine architectural de Saint-Martin de Seignanx Par Kévin Laussu de Malaye!Patrimoines .
Entrée libre.
Réservé à un public adulte.
Rendez-vous à 19h.
Durée 1h.
Médiatèque l’Anima 2 rue de Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96
