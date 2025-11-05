Conférence: le patrimoine culturel de l’humanité: des 7 merveilles à la liste de l’Unesco Rue Jules Ferry Pornic

Début : 2025-11-05 15:00:00

fin : 2025-11-05 16:30:00

2025-11-05

Conférence de l’université permanente animée par Claire GIRAUD-LABALTE.

Le monde antique avait ses Merveilles, puis est venu le temps des monuments historiques consacré en France par une loi en 1913 et enfin le temps du patrimoine dans un contexte particulier. Tout le monde a entendu parler du patrimoine de l’Unesco. Mais depuis quand existe cette prestigieuse sélection ? A quoi correspond-elle ? Après un rappel historique, nous montrerons à travers une série d’exemples la diversité du patrimoine mondial et quelques défis auquel il est confronté.

Historienne de l’art, Claire Giraud-Labalte a effectué une partie de sa carrière comme maîtresse de conférences à l’Université catholique de l’Ouest à Angers. .

Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val Saint Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 26 48 78 67 up.pornic@univ-nantes.fr

English :

Continuing education lecture by Claire GIRAUD-LABALTE.

German :

Konferenz der Université permanente, moderiert von Claire GIRAUD-LABALTE.

Italiano :

Conferenza di Claire GIRAUD-LABALTE.

Espanol :

Conferencia de Claire GIRAUD-LABALTE.

