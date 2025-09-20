Conférence : Le Patrimoine du 21ème siècle, la démarche des Villages Flottants JEP 2025 La Maison Flottante Saint-Malo

Conférence : Le Patrimoine du 21ème siècle, la démarche des Villages Flottants JEP 2025 La Maison Flottante Saint-Malo samedi 20 septembre 2025.

Conférence : Le Patrimoine du 21ème siècle, la démarche des Villages Flottants Samedi 20 septembre, 11h00 JEP 2025 La Maison Flottante Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Conférence : Le Patrimoine du 21ème siècle, la démarche des Villages Flottants

Sur le port des Sablons à Saint-Malo, proche du ponton A, dans la Maison Flottante, un prototype architectural inédit.

Une conférence de Nicolas Bessec, le concepteur de la Maison Flottante et des Villages Flottants, pour parler du Patrimoine du 21ème siècle.

Un patrimoine vivant avec un impact régénératif sur son environement technologique, naturel et social.

Nous parlerons :

– conception orienté utilisateur, éco-conception et biomimétisme

– impact technologique, naturel et humain

– mode de vie « merrien » en harmonie avec l’Océan

– lieu de vie d’échange et de partage

Portes Ouvertes de la Maison Flottante :

Visite commentée par son concepteur Nicolas Bessec Samedi 20 et Dimanche 21 septembre de 10h à 17h.

Gratuit et ouvert à tous.

JEP 2025 La Maison Flottante 4 rue de la fosse, 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Intra-Muros Ille-et-Vilaine Bretagne 0677789361 https://www.linkedin.com/company/les-villages-flottants/ La Maison Flottante est le premier prototype architectural des Villages Flottants. Parking et accès à pied

Conférence : Le Patrimoine du 21ème siècle, la démarche des Villages Flottants

Nicolas Bessec