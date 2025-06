Conférence « Le patrimoine méconnu des lycées en Nouvelle-Aquitaine: exemples en Béarn » – Pavillon des arts Pau 27 juin 2025 07:00

Pyrénées-Atlantiques

Conférence « Le patrimoine méconnu des lycées en Nouvelle-Aquitaine: exemples en Béarn » Pavillon des arts 1 bvd des Pyrénées Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

CONFÉRENCE

Le patrimoine méconnu des lycées en Nouvelle-Aquitaine exemples en Béarn

Par Laetitia Maison-Soulard, attachée de conservation du patrimoine au Service du Patrimoine et de l’Inventaire

de la Région Nouvelle-Aquitaine et autrice de l’ouvrage.

(Durée 1h30)

La région comprend 296 lycées publics. Créés par Napoléon Bonaparte en 1802, les lycées sont aujourd’hui construits et

entretenus par les Régions. La conférence permettra ainsi de découvrir les richesses architecturales et les collections conservées dans les lycées néo-aquitains, en particulier ceux implantés en Béarn. .

Pavillon des arts 1 bvd des Pyrénées

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Conférence « Le patrimoine méconnu des lycées en Nouvelle-Aquitaine: exemples en Béarn »

German : Conférence « Le patrimoine méconnu des lycées en Nouvelle-Aquitaine: exemples en Béarn »

Italiano :

Espanol : Conférence « Le patrimoine méconnu des lycées en Nouvelle-Aquitaine: exemples en Béarn »

L’événement Conférence « Le patrimoine méconnu des lycées en Nouvelle-Aquitaine: exemples en Béarn » Pau a été mis à jour le 2025-01-23 par OT Pau