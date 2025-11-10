CONFERENCE LE PATRIOTISME DE LOUIS PASTEUR Bourbonne-les-Bains

CONFERENCE LE PATRIOTISME DE LOUIS PASTEUR

SALLE DU CLOCHETON Bourbonne-les-Bains

Bonapartiste formé par les récits de son père, sergent dans la Grande Armée de Napoléon, Louis Pasteur s’enflamme pour la République en 1848 et sera protégé par l’empereur Napoléon III. La guerre de 1870 et l’annexion de l’Alsace-Lorraine avive son opposition aux Allemands y compris les scientifiques… La science n’a pas de patrie, mais le savant en a une !

