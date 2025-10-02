Conférence : le pavillon de L’Esprit Nouveau de Le Corbusier Salle Jean Gabin Royan

4 € (hors abonnements), gratuit pour les étudiants et les demandeurs d’emploi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-02T18:30:00 – 2025-10-02T20:00:00

Fin : 2025-10-02T18:30:00 – 2025-10-02T20:00:00

Par Gilles Ragot, professeur émérite en Histoire de l’art contemporain – Université Bordeaux Montaigne

L’exposition internationale des art décoratifs et industriels de Paris 1925 voit le triomphe de l’Art déco. En rupture avec l’ensemble des exposants, Le Corbusier présente un pavillon dédié à L’Esprit Nouveau du nom de la revue d’avant-garde qu’il a lancée en 1920 pour afficher son opposition à toute forme d’académisme. Ce pavillon est une maquette à échelle 1, meublée et équipée, d’un appartement type d’immeuble-villas qui refonde complètement l’approche de l’habitat. Ainsi, seul contre tous, Le Corbusier et son associé Pierre Jeanneret, préfigurent les enjeux de l’habitation pour tous qui seront au cœur de l’après-guerre.

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546383706 Ouverte depuis 1988, à l’emplacement de l’ancien cinéma Le Club, 112 rue Gambetta, la salle Jean Gabin est gérée par le service Culture et Patrimoine qui propose au public une programmation de spectacles professionnels, sous la bannière Bravo, de septembre à mai, mais aussi « Comédies Coquillages et Crustacés », un festival de théâtre, pendant les vacances de la Toussaint.

Des conférences sur l’architecture et le patrimoine y sont organisées dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire.

©Gilles Ragot