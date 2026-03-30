Conférence Le peintre de l’intime

Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

La commune de Carsac-Aillac propose une rencontre autour de Johannes Vermeer, intitulée Le peintre de l’intime , présentée par Muriel Magnier. Cette conférence se tiendra le vendredi 17 avril 2026 à 18h, à la salle du conseil municipal. Renseignements 05 53 31 52 06, bm.carsac-aillac@orange.fr

La commune de Carsac-Aillac propose une rencontre autour de Johannes Vermeer, intitulée Le peintre de l’intime , présentée par Muriel Magnier. Cette conférence se tiendra le vendredi 17 avril 2026 à 18h, à la salle du conseil municipal. Renseignements 05 53 31 52 06, bm.carsac-aillac@orange.fr .

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr

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English : Conférence Le peintre de l’intime

The commune of Carsac-Aillac is organizing a talk on Johannes Vermeer, entitled Le peintre de l?intime , presented by Muriel Magnier. The talk will take place on Friday, April 17, 2026 at 6pm, in the town hall. Information: 05 53 31 52 06, bm.carsac-aillac@orange.fr

L’événement Conférence Le peintre de l’intime Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du pays de Fénelon