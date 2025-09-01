CONFÉRENCE LE PETIT PEUPLE DE LA NUIT Collioure

CONFÉRENCE LE PETIT PEUPLE DE LA NUIT

13 Rue Jules Michelet Collioure Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-01 21:15:00
fin : 2025-09-01 22:15:00

2025-09-01

Venez suivre la conférence tenue par Joseph Hiard
LE PETIT PEUPLE DE LA NUIT
13 Rue Jules Michelet Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 

English :

Join Joseph Hiard for his lecture:
THE LITTLE PEOPLE OF THE NIGHT

German :

Kommen Sie und verfolgen Sie den von Joseph Hiard gehaltenen Vortrag
DAS KLEINE VOLK DER NACHT

Italiano :

Partecipate alla conferenza di Joseph Hiard:
IL PICCOLO POPOLO DELLA NOTTE

Espanol :

Asista a la conferencia de Joseph Hiard:
LOS PEQUEÑOS DE LA NOCHE

