Conférence Le phare de Cordouan La Clochetterie Parc Maguier Thénac

Conférence Le phare de Cordouan

La Clochetterie Parc Maguier 17460 Thénac Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-01-31 16:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Conférence sur le phare de Cordouan, animée par Pierre Cordier, gardien du phare. Il abordera l’histoire du phare, l’histoire de la lentille de Fresnel, lavie des gardiens de phare et la littérature des phares.

+33 6 13 26 75 96 assoclep2l@gmail.com

English :

Conference on the Cordouan lighthouse, hosted by Pierre Cordier, lighthouse keeper. He will talk about the history of the lighthouse, the history of the Fresnel lens, the life of lighthouse keepers and lighthouse literature.

