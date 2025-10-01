Conférence « Le Pied en randonnée » Audierne

Conférence « Le Pied en randonnée » Audierne mercredi 1 octobre 2025.

32 rue du 14 juillet Audierne Finistère

Début : 2025-10-01 18:45:00

fin : 2025-10-01 20:00:00

2025-10-01

Randonneurs, coureurs, connaissez-vous bien vos pieds ?

Ty Rando & la Sidas Academy vous offre un moment privilégié pour mieux comprendre vos pieds lors d’une conférence rencontre avec un professionnel.

Qu’est ce que les pieds ? Comment en prendre soin ? Pathologies courantes des randonneurs ? Comment marcher sans douleurs et profiter pleinement de vos sorties ?

Bref, vos pieds n’auront plus aucun secret pour vous !

La conférence sera clôturée par un petit pot du randonneur D

Soirée gratuite Limitées à 15 participants Informations auprès de Ty Rando .

32 rue du 14 juillet Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 29 20 64 03

