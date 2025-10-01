Conférence « Le Pied en randonnée » Audierne
Conférence « Le Pied en randonnée » Audierne mercredi 1 octobre 2025.
Conférence « Le Pied en randonnée »
32 rue du 14 juillet Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 18:45:00
fin : 2025-10-01 20:00:00
Date(s) :
2025-10-01
Randonneurs, coureurs, connaissez-vous bien vos pieds ?
Ty Rando & la Sidas Academy vous offre un moment privilégié pour mieux comprendre vos pieds lors d’une conférence rencontre avec un professionnel.
Qu’est ce que les pieds ? Comment en prendre soin ? Pathologies courantes des randonneurs ? Comment marcher sans douleurs et profiter pleinement de vos sorties ?
Bref, vos pieds n’auront plus aucun secret pour vous !
La conférence sera clôturée par un petit pot du randonneur D
Soirée gratuite Limitées à 15 participants Informations auprès de Ty Rando .
32 rue du 14 juillet Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 29 20 64 03
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence « Le Pied en randonnée » Audierne a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz