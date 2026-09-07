Conférence – Le pillage archéologique, Musée archéologique, Dijon

Informations pratiques

Conférence – Le pillage archéologique Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée archéologique Côte-d’Or

Durée 1h – Rendez-vous dans le dortoir des bénédictins (niveau 0) – Sur réservation (rendez-vous sur notre site internet)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le pillage archéologique est un fléau qui se répand de plus en plus dans le monde. Cette notion, mal comprise, provoque une perte irrémédiable de la mémoire du monde et de notre passé.

Avec Laëtitia Deudon de la DRAC-SRA, Pascal Listrat de l’INRAP et Franck Abert, chargé des collections archéologiques.

Musée archéologique 5 Rue Docteur Maret, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488370 https://archeologie.dijon.fr Ancien palais abbatial Saint-Benigne : Bâtiment en L situé à l’est du chevet de la cathédrale Saint-Bénigne comprenant une partie construite de 1767 à 1770 sur les plans de Claude Saint-Père, architecte dijonnais (très beau décor intérieur du salon et de la salle à manger) . Bâtiment inachevé : seule l’aile gauche a été réalisée et est devenue l’école des Beaux-Arts. L’aile en retour à l’est date de 1958. Construction de style néo-classique. Saisie comme bien national en 1793, l’aile du XVIIIe siècle est affecté à l’évêché jusqu’en 1905, puis à l’école des Beaux-Arts. Cellier : XIIIe siècle ; Ancien logis abbatial (ancien logis de l’intendant de Bourgogne) : XVIIe siècle, XIXe siècle

Le pillage archéologique est un fléau qui se répand de plus en plus dans le monde. Cette notion, mal comprise, provoque une perte irrémédiable de la mémoire du monde et de notre passé.

© Musée archéologique de Dijon / Philippe Bornier