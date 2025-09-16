Conférence Le poète Philippe Jaccottet par Marguerite Perdriault Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence

Conférence Le poète Philippe Jaccottet par Marguerite Perdriault

Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Début : 2026-03-03 17:00:00

fin : 2026-03-03 17:00:00

2026-03-03

Comment aborder l’œuvre de Philippe Jaccottet, un des rares auteurs à être entré dans la Pléiade de son vivant ? Traducteur, critique et poète installé à Grignan, découvrez son regard sur le spectacle du monde et plongez dans sa poétique.

Public adulte.

Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08 mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr

English :

How do you approach the work of Philippe Jaccottet, one of the few authors to be included in the Pléiade during his lifetime? Translator, critic and poet based in Grignan, discover his view of the world and immerse yourself in his poetics.

For adults.

