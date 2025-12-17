Conférence le potager du paresseux

Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Fidèle à la phénoculture, Didier Helmstetter a développé sa méthode de jardinage sans efforts ni travail du sol, sans engrais ni pesticides. Auteur d’un livre qui donne de nombreux conseils pour démarrer un potager bio et répondre aux questions qui se posent. Lors de cette conférence il vous exposera sa démarche et vous aurez l’occasion de lui poser toutes vos questions.

Programme soutenu par le PETR Sélestat Alsace centrale, l’Agence de l’eau Rhin Meuse et la Communauté de communes de la Vallée de Villé. En partenariat avec la MJC le Vivarium et la librairie Les darons. .

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence le potager du paresseux Villé a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé