Conférence : Le pouvoir des élites dans la ville Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges

Conférence : Le pouvoir des élites dans la ville Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque intercommunale La Boussole Vosges

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Des fonds de pension aux grandes corporations en passant par les acteurs du luxe, les grandes métropoles sont désormais le support d’un ancrage territorial de l’oligarchie économique. Mais à quoi ressemble la géographie de ce pouvoir singulier ? Et quelles conséquences sur nos territoires et nos capacités d’agir ?

Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/

Pour sa 36ème édition, le Festival International de Géographie (FIG) de Saint-Dié-des-Vosges mettra à l’honneur le thème du « Pouvoir » et accueillera l’Indonésie comme pays invité.

Festival International de Géographie