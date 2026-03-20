Conférence le premier empereur de Chine et son armée secrète Saint-Dizier
Conférence le premier empereur de Chine et son armée secrète Saint-Dizier jeudi 30 avril 2026.
Conférence le premier empereur de Chine et son armée secrète
Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Tout public
Par Alain Thote, sinologue, spécialiste de l’art et de l’archéologie de la Chine. .
Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50
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L’événement Conférence le premier empereur de Chine et son armée secrète Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne