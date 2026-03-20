Conférence le premier empereur de Chine et son armée secrète

Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Tout public

Par Alain Thote, sinologue, spécialiste de l’art et de l’archéologie de la Chine. .

Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50

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English :

L’événement Conférence le premier empereur de Chine et son armée secrète Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne