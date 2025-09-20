Conférence: « Le premier fort, c’est l’église ! Viols-le-Fort et la Guerre de Cent Ans » Librairie La Bestiole Viols-le-Fort

Conférence: « Le premier fort, c’est l’église ! Viols-le-Fort et la Guerre de Cent Ans » Librairie La Bestiole Viols-le-Fort samedi 20 septembre 2025.

Conférence: « Le premier fort, c’est l’église ! Viols-le-Fort et la Guerre de Cent Ans » Samedi 20 septembre, 19h00 Librairie La Bestiole Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

️ Conférence – « Le premier fort, c’est l’église ! » Viols-le-Fort et la Guerre de Cent Ans

Depuis 2021, la commune de Viols-le-Fort mène des recherches approfondies sur son fort médiéval, sous la conduite de Thomas Robardet-Caffin, architecte du patrimoine, et Alban Pimpaud, archéologue et infographiste.

Ce travail d’archéologie du bâti, croisé avec l’étude des archives médiévales, a permis de reconstituer la chronologie de la construction du fort avec une grande précision.

Grâce à des relevés photogrammétriques, des restitutions spectaculaires du bâti médiéval dans son état d’origine ont été réalisées… et seront présentées lors de cette conférence.

Une immersion visuelle et historique inédite dans Viols-le-Fort au temps de la Guerre de Cent Ans !

Librairie La Bestiole 193 avenue du Castellas, 34380 Viols-le-Fort Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie 04 99 58 14 70 https://www.facebook.com/violslefort34/?_rdr Librairie pluridisciplinaire proposant un mélange de livres neufs et d’occasion, créée en 2022. Cet espace offre des expositions, des conférences, un atelier d’imprimerie et des rencontres culturelles. Bus au départ de Montpellier ligne 608 (arrêt de vent la librairie), parking Plan de la Terrasse et parking du Tambourin face à la boulangerie.

️ Conférence – « Le premier fort, c’est l’église ! » Viols-le-Fort et la Guerre de Cent Ans

© Commune de Viols-le-Fort