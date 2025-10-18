Conférence « Le prieuré de Bredons, un exemple de dépendance clunisienne » Murat – salle d’honneur Murat

Conférence « Le prieuré de Bredons, un exemple de dépendance clunisienne » Murat – salle d’honneur Murat samedi 18 octobre 2025.

Conférence « Le prieuré de Bredons, un exemple de dépendance clunisienne » Samedi 18 octobre, 14h30 Murat – salle d’honneur Cantal

https://www.hautesterrestourisme.fr/fr/fiche/fete-et-manifestation/journees-nationales-de-l-architecture-conference-le-prieure-de-bredons-un-exemple-de-dependance-clunisienne-murat_TFO7344294/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T16:30:00

Fin : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T16:30:00

Journées Nationales de l’Architecture : Conférence « Le prieuré de Bredons, un exemple de dépendance clunisienne »Par Arlette Maquet, docteure en histoire, chargée de cours à l’UCA. Organisée par les Amis de Bredons et la Société des Amis du Musée de Haute-Auvergne, la conférence sera suivie d’une visite guidée de l’église en cours de restauration.

Le prieuré clunisien de Bredons dépendant de Moissac témoigne de ce monde mal connu des petits établissements de quelques moines qui organisent l’espace et la vie communautaire au XIe siècle. La chapelle du prieuré est aussi l’église paroissiale de la ville de Murat, une double fonction sur laquelle repose la puissance économique et spirituelle des grandes maisons. Participation libre au profit des Amis de Bredons. cf agenda + billetterie

Murat – salle d’honneur Hôtel de ville 15300 Murat Murat 15300 Murat Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Journées Nationales de l’Architecture : Conférence « Le prieuré de Bredons, un exemple de dépendance clunisienne »Par Arlette Maquet, docteure en histoire, chargée de cours à l’UCA. Organisée par les …

©AmisdeBredons