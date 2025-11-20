Conférence | Le prince et les arts en France au XVIe siècle Médiathèque de Cours de Pile Cours-de-Pile
Conférence | Le prince et les arts en France au XVIe siècle Médiathèque de Cours de Pile Cours-de-Pile jeudi 20 novembre 2025.
Conférence | Le prince et les arts en France au XVIe siècle
Médiathèque de Cours de Pile 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile Dordogne
Venez assister à la conférence Le prince et les arts en France au XVIᵉ siècle , organisée à la médiathèque de Cours-de-Pile.
Entrée libre et gratuite. .
Médiathèque de Cours de Pile 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 48 92 mediatheque.coursdepile@gmail.com
