Conférence | Le prince et les arts en France au XVIe siècle

Conférence | Le prince et les arts en France au XVIe siècle Médiathèque de Cours de Pile Cours-de-Pile jeudi 20 novembre 2025.

Médiathèque de Cours de Pile 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile Dordogne

Gratuit

Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20

2025-11-20

Venez assister à la conférence Le prince et les arts en France au XVIᵉ siècle , organisée à la médiathèque de Cours-de-Pile.

Entrée libre et gratuite.   .

Médiathèque de Cours de Pile 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 48 92  mediatheque.coursdepile@gmail.com

L’événement Conférence | Le prince et les arts en France au XVIe siècle Cours-de-Pile a été mis à jour le 2025-11-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides