Conférence Le printemps éclôt aux Franciscaines Présentation de saison Deauville jeudi 29 janvier 2026.
Les Franciscaines Deauville
29 janvier 2026 19:00:00
2026-01-29
La présentation de la nouvelle saison culturelle des Franciscaines, proposée par Cyril Le Boulaire, directeur culturel des Franciscaines, accompagné par Annie Madet-Vache, directrice du musée des Franciscaines.
Cette présentation sera suivie par un verre de l’amitié. .
Les Franciscaines Deauville, 14800 Calvados, Normandie
English : Conférence Le printemps éclôt aux Franciscaines Présentation de saison
The presentation of the Franciscaines’ new cultural season, by Cyril Le Boulaire, Cultural Director of the Franciscaines, accompanied by Annie Madet-Vache, Director of the Musée des Franciscaines.
