Conférence Le printemps éclôt aux Franciscaines Présentation de saison Deauville

Conférence Le printemps éclôt aux Franciscaines Présentation de saison

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Début : 2026-01-29 19:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

La présentation de la nouvelle saison culturelle des Franciscaines, proposée par Cyril Le Boulaire, directeur culturel des Franciscaines, accompagné par Annie Madet-Vache, directrice du musée des Franciscaines.

Cette présentation sera suivie par un verre de l’amitié. .

English : Conférence Le printemps éclôt aux Franciscaines Présentation de saison

The presentation of the Franciscaines’ new cultural season, by Cyril Le Boulaire, Cultural Director of the Franciscaines, accompanied by Annie Madet-Vache, Director of the Musée des Franciscaines.

