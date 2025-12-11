Conférence Le printemps est-il déjà silencieux ? MFR les Fins Les Fins

Conférence Le printemps est-il déjà silencieux ?

MFR les Fins Lieu-dit Les Sangles Les Fins Doubs

Début : 2026-01-15 20:00:00

fin : 2026-01-15 21:30:00

2026-01-15

Résumé de la conférence

L’histoire des effets involontaires des produits chimiques sur les vertébrés terrestres a commencé dès les années 1960 avec le livre fondateur de Rachel Carson, Silent Spring (Printemps silencieux). Depuis, de nombreuses études scientifiques s’y sont ajoutées, ouvrant la voie à l’acquisition de nouvelles connaissances et à des développements réglementaires majeurs les procédures d’évaluation des risques ont été renforcées et la plupart des composés persistants, bioaccumulables et toxiques ont été interdits d’usage.

A l’heure actuelle, on assiste pourtant à un emballement de la production et de la contamination de l’environnement par de nouvelles molécules, qui s’ajoutent aux pollutions passées et aux pollutions par les plastiques. A l’échelle mondiale, la pollution de l’air, de l’eau et des sols est reconnue comme l’une des 5 causes majeure de la perte de biodiversité. Parallèlement, l’intensification de l’agriculture est aussi l’un des moteurs de la perte actuelle de biodiversité. Quelle est la contribution des pesticides actuels dans le déclin de la faune des terres agricoles ? A travers des exemples concrets sur l’exposition aux pesticides et leurs effets sur les mammifères et les oiseaux issus d’études récentes en Franche-Comté, en France et à travers le monde, nous tenterons d’illustrer ce que l’on sait grâce aux recherches scientifiques et ce que l’on ignore encore des impacts de la pollution sur la faune terrestre. .

MFR les Fins Lieu-dit Les Sangles Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 06 20 manon.nourdin@mfr.asso.fr

