CONFÉRENCE LE PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL, UN OUTIL INDISPENSABLE DE LA GESTION D’UN MUSÉE Salle A.Hanicotte Collioure

CONFÉRENCE LE PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL, UN OUTIL INDISPENSABLE DE LA GESTION D’UN MUSÉE

Salle A.Hanicotte 13 Rue Jules Michelet Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 18:00:00

fin : 2025-11-12 19:30:00

Date(s) :

2025-11-12

Claire Muchir, directrice du Musée d’Art moderne de Collioure, et Jean-Roch Dumont Saint-Priest, directeur du Musée d’Art moderne de Céret, présenteront le projet scientifique et culturel définissant l’identité et les orientations de leurs musées. Au Centre Culturel de Collioure (salle A. Hanicotte).

English :

Claire Muchir, Director of the Musée d?Art moderne de Collioure, and Jean-Roch Dumont Saint-Priest, Director of the Musée d?Art moderne de Céret, will present the scientific and cultural project defining the identity and direction of their museums. At the Centre Culturel de Collioure (salle A. Hanicotte).

German :

Claire Muchir, Direktorin des Museums für moderne Kunst in Collioure, und Jean-Roch Dumont Saint-Priest, Direktor des Museums für moderne Kunst in Céret, werden das wissenschaftliche und kulturelle Projekt vorstellen, das die Identität und die Ausrichtung ihrer Museen definiert. Im Kulturzentrum von Collioure (Saal A. Hanicotte).

Italiano :

Claire Muchir, direttrice del Musée d’Art Moderne de Collioure, e Jean-Roch Dumont Saint-Priest, direttore del Musée d’Art Moderne de Céret, presenteranno il progetto scientifico e culturale che definisce l’identità e la direzione dei loro musei. Presso il Centro culturale di Collioure (sala A. Hanicotte).

Espanol :

Claire Muchir, Directora del Museo de Arte Moderno de Collioure, y Jean-Roch Dumont Saint-Priest, Director del Museo de Arte Moderno de Céret, presentarán el proyecto científico y cultural que define la identidad y la orientación de sus museos. En el Centro Cultural de Collioure (sala A. Hanicotte).

