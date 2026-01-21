Conférence Le quotidien des Carolingiens une enquête autour des mosaïques de Germigny-des-Prés et des domaines ruraux Orléanais

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Lieu de passage, de commerce et de transition entre l’Aquitaine et Paris, la moyenne Vallée de la Loire est un endroit stratégique pour les souverains carolingiens, qui fréquentent la région. L’archéologie témoigne aujourd’hui de cette période charnière dans l’Orléanais, de l’analyse des mosaïques de Germigny à la découverte du domaine rural des Chesnats (La Chapelle-Saint Mesmin). Les conférencières A. Berthon et L. Van Wersch restitueront l’enquête sur le quotidien des Carolingiens, entre vie rurale et splendeurs artistiques.

– Dans le cadre du colloque international CORPUS, à Orléans du 17 au 20 mars 2026. Proposé par le Belvédère – 3 .

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Le quotidien des Carolingiens une enquête autour des mosaïques de Germigny-des-Prés et des domaines ruraux Orléanais Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-05 par OT SULLY-SUR-LOIRE