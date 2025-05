Conférence « Le rap a gagné, à quel prix » – Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, 6 juin 2025 18:30, Le Havre.

Seine-Maritime

Conférence « Le rap a gagné, à quel prix » Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-06-06 18:30:00

fin : 2025-06-06

2025-06-06

Une soirée d’échanges passionnants autour du rap, de ses enjeux, de son évolution et de ses contradictions.

À l’occasion de la sortie de son livre Le Rap a gagné… à quel prix ?, le journaliste Mehdi Maïzi sera au Tetris le vendredi 6 juin pour une conférence exceptionnelle, accompagné du rappeur Médine et de la speakeuse TataDrapi.

Longtemps, on a opposé deux visages du rap français le rap conscient face au rap bling-bling, les lyricistes contre les punchliners, la critique sociale ou l’egotrip. Aujourd’hui, ces frontières explosent. L’immense succès du rap de la dernière décennie a redéfini les codes, brouillé les pistes, et imposé ce genre comme le cœur battant de la culture populaire.

Dans son livre, Mehdi Maïzi retrace cette transformation du boom bap à la trap, de l’underground au streaming, entre quête artistique et pression des plateformes. Il interroge cette industrie qui pousse à formater, tout en célébrant un art qui sait constamment se réinventer.

En warm-up et en clôture DJ Safe aux platines pour faire vibrer la soirée.

La Petite Librairie sera présente pour proposer le livre à la vente, aux côtés d’un stand de merchandising du Havre des Luttes.

Réservation obligatoire.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

English : Conférence « Le rap a gagné, à quel prix »

An evening of fascinating exchanges about rap, its issues, its evolution and its contradictions.

To mark the release of his book Le Rap a gagné… à quel prix? journalist Mehdi Maïzi will be at Tetris on Friday June 6 for an exceptional conference, accompanied by rapper Médine and speakeasy TataDrapi.

For a long time, French rap has been divided into two categories: conscious rap versus bling-bling rap, lyricists versus punchliners, social criticism versus egotrip. Today, these boundaries are breaking down. The immense success of rap over the last decade has redefined codes, blurred the lines, and established the genre as the beating heart of popular culture.

In his book, Mehdi Maïzi traces this transformation: from boom bap to trap, from underground to streaming, between artistic quest and platform pressure. He questions an industry that pushes to format, while celebrating an art that constantly reinvents itself.

Warm-up and closing: DJ Safe on the turntables to get the evening moving.

La Petite Librairie will be on hand to offer the book for sale, alongside a Havre des Luttes merchandising stand.

Reservations essential.

German :

Ein Abend mit spannenden Gesprächen über Rap, seine Herausforderungen, seine Entwicklung und seine Widersprüche.

Anlässlich der Veröffentlichung seines Buches Le Rap a gagné… à quel prix? wird der Journalist Mehdi Maïzi am Freitag, den 6. Juni, für eine außergewöhnliche Konferenz im Tetris sein, begleitet von dem Rapper Médine und der Speakeuse TataDrapi.

Lange Zeit wurden zwei Gesichter des französischen Rap gegeneinander ausgespielt: Rap mit Bewusstsein gegen Rap mit Bling-Bling, Lyriker gegen Punchliner, Sozialkritik gegen Egotrip. Heute werden diese Grenzen gesprengt. Der enorme Erfolg des Rap im letzten Jahrzehnt hat die Codes neu definiert, die Spuren verwischt und das Genre als schlagendes Herz der Popkultur etabliert.

In seinem Buch zeichnet Mehdi Maïzi diesen Wandel nach: vom Boom Bap zum Trap, vom Underground zum Streaming, zwischen künstlerischem Streben und dem Druck der Plattformen. Er hinterfragt die Industrie, die zur Formatierung drängt, und feiert gleichzeitig eine Kunst, die sich immer wieder neu erfinden kann.

Im Warm-up und zum Abschluss: DJ Safe an den Plattentellern, um den Abend in Schwingung zu versetzen.

La Petite Librairie wird anwesend sein, um das Buch zum Verkauf anzubieten, neben einem Merchandising-Stand von Le Havre des Luttes.

Reservierungen sind erforderlich.

Italiano :

Una serata di affascinanti discussioni sul rap, le sue problematiche, la sua evoluzione e le sue contraddizioni.

In occasione dell’uscita del suo libro Le Rap a gagné… à quel prix? il giornalista Mehdi Maïzi sarà al Tetris venerdì 6 giugno per una conferenza speciale, accompagnato dal rapper Médine e dallo speakeasy TataDrapi.

Per molto tempo il rap francese è stato visto come un fenomeno a due facce: conscious rap contro bling-bling rap, parolieri contro punchliner, critica sociale contro egotrip. Oggi questi confini stanno venendo meno. L’immenso successo del rap nell’ultimo decennio ha ridefinito i codici, confuso le linee e stabilito il genere come cuore pulsante della cultura popolare.

Nel suo libro, Mehdi Maïzi ripercorre questa trasformazione: dal boom bap alla trap, dall’underground allo streaming, tra ricerca artistica e pressione delle piattaforme. Esamina un’industria che spinge verso la formattazione, celebrando al contempo una forma d’arte che si reinventa costantemente.

Riscaldamento e chiusura: DJ Safe sui piatti per dare il via alla festa.

La Petite Librairie sarà presente per vendere il libro, insieme a uno stand di merchandising Havre des Luttes.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Una velada de fascinantes debates sobre el rap, sus problemas, su evolución y sus contradicciones.

Con motivo de la publicación de su libro Le Rap a gagné… à quel prix? el periodista Mehdi Maïzi estará en Tetris el viernes 6 de junio para una conferencia especial, acompañado por el rapero Médine y el bar clandestino TataDrapi.

Durante mucho tiempo se ha considerado que el rap francés tenía dos caras: el rap consciente frente al rap bling-bling, los letristas frente a los punchliners, la crítica social frente al egotrip. Hoy en día, estas fronteras se están rompiendo. El inmenso éxito del rap en la última década ha redefinido los códigos, difuminado las líneas y establecido el género como el corazón palpitante de la cultura popular.

En su libro, Mehdi Maïzi rastrea esta transformación: del boom bap al trap, del underground al streaming, entre la búsqueda artística y la presión de las plataformas. Examina una industria que presiona para formatear, al tiempo que celebra una forma de arte que se reinventa constantemente.

Calentamiento y cierre: DJ Safe a los platos para animar la fiesta.

La Petite Librairie estará presente para vender el libro, junto con un puesto de merchandising de Havre des Luttes.

Reserva obligatoria.

