Conférence Le réchauffement climatique, causes et effets sur nos activités en montagne avenue de Romans Valence
Conférence Le réchauffement climatique, causes et effets sur nos activités en montagne avenue de Romans Valence jeudi 13 novembre 2025.
Conférence Le réchauffement climatique, causes et effets sur nos activités en montagne
avenue de Romans Salle de réception au Stade G.Pompidou Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 19:00:00
fin : 2025-11-13 20:30:00
Date(s) :
2025-11-13
Découvrez l’impact que peut avoir le réchauffement climatique sur nos activités en montagne et la nécessité de nous y adapter.
.
avenue de Romans Salle de réception au Stade G.Pompidou Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 42 48 02 contact@fondationevertea.org
English :
Discover the impact of global warming on our mountain activities and the need to adapt.
German :
Erfahren Sie, welche Auswirkungen die globale Erwärmung auf unsere Aktivitäten in den Bergen haben kann und warum wir uns daran anpassen müssen.
Italiano :
Scoprite quale impatto potrebbe avere il riscaldamento globale sulle nostre attività in montagna e perché dobbiamo adattarci.
Espanol :
Descubra qué repercusiones podría tener el calentamiento global en nuestras actividades en la montaña y por qué debemos adaptarnos.
L’événement Conférence Le réchauffement climatique, causes et effets sur nos activités en montagne Valence a été mis à jour le 2025-10-08 par Valence Romans Tourisme