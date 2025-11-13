Conférence Le réchauffement climatique, causes et effets sur nos activités en montagne avenue de Romans Valence

Conférence Le réchauffement climatique, causes et effets sur nos activités en montagne

avenue de Romans Salle de réception au Stade G.Pompidou Valence Drôme

Début : 2025-11-13 19:00:00

fin : 2025-11-13 20:30:00

Découvrez l’impact que peut avoir le réchauffement climatique sur nos activités en montagne et la nécessité de nous y adapter.

avenue de Romans Salle de réception au Stade G.Pompidou Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 42 48 02 contact@fondationevertea.org

English :

Discover the impact of global warming on our mountain activities and the need to adapt.

German :

Erfahren Sie, welche Auswirkungen die globale Erwärmung auf unsere Aktivitäten in den Bergen haben kann und warum wir uns daran anpassen müssen.

Italiano :

Scoprite quale impatto potrebbe avere il riscaldamento globale sulle nostre attività in montagna e perché dobbiamo adattarci.

Espanol :

Descubra qué repercusiones podría tener el calentamiento global en nuestras actividades en la montaña y por qué debemos adaptarnos.

