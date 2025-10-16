Conférence Le rééquilibrage alimentaire tout sauf un régime Villé
53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Jeudi 2025-10-16 19:00:00
fin : 2025-10-16 20:30:00
2025-10-16
Venez découvrir les Conférences les jeudis.
Les conférences sont animée par Michèle Klein, naturopathe et infirmière.
Le rééquilibrage alimentaire tout sauf un régime. .
53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com
