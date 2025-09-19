CONFERENCE : « LE RENOUVELLEMENT DU LABEL VILLE D’ART ET D’HISTOIRE, QUEL AVENIR POUR NOTRE VILLE ? » Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni

Début : 2025-09-19T23:30:00 – 2025-09-20T01:00:00

Fin : 2025-09-19T23:30:00 – 2025-09-20T01:00:00

Participez à la conférence dédiée au renouvellement du label Ville d’Art et d’Histoire de Saint-Laurent du Maroni. Vingt ans après son obtention, la commune dresse le bilan des actions menées en matière de patrimoine, de médiation culturelle et de valorisation du cadre de vie. Aux côtés de la municipalité et de la DCJS, Céline Frémaux présentera les grandes réalisations 2005-2025 et animera un temps d’échanges participatifs pour imaginer ensemble les priorités du projet de labellisation 2026-2036. Une rencontre ouverte à toutes et tous pour construire l’avenir culturel de notre ville.

Camp de la transportation Saint-Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane

Ville de Saint-Laurent du Maroni