Conférence Le Retour des absents Chabris samedi 13 décembre 2025.

Rue du Pont Chabris Indre

2025-12-13 18:00:00
2025-12-13

Conférence de Jean-Luc STIVER Le retour des absents 1944-1945. Qui sont ces absents? Comment s'organise leur rapatriement? Dans quel état sanitaire rentrent-ils? Des morts disparus, des poursuites après-guerre? Une intégration parfaite?

Rue du Pont Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire 

Return of the Absent conference

