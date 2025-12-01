Conférence Le Retour des absents Chabris
Rue du Pont Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Conférence de Jean-Luc STIVER Le retour des absents 1944-1945. Qui sont ces absents? Comment s’organise leur rapatriement? Dans quel état sanitaire rentrent-ils? Des morts disparus, des poursuites après-guerre? Une intégration parfaite? .
Rue du Pont Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 74 18 66
English :
Return of the Absent conference
