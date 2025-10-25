Conférence Le retour des prisonniers de guerre en 1945 Salle ABC Pays de Belvès

Conférence Le retour des prisonniers de guerre en 1945

Salle ABC 4 Avenue Paul Crampel Pays de Belvès Dordogne

1945 en France le retour des prisonniers

Conférence d’Anne-Marie Cocula

Par rapport aux déportés, catalogués Nacht und Nebel ,revenus en si petit nombre, et aux millions de Juifs anéantis, les prisonniers de guerre ne font pas partie d’une catégorie de victimees destinées à disparaître. Ils bénéficiaient d’un statut destiné à les protéer et du respect de la hiérarchie militaire qui distingue simples soldats et officiers et leur assigne des camps et des tâches différentes. Partant d’un exemple familial, éclairé par une dense correspondance de cinq années de captivité, la conférence s’efforcera d’identifier le parcours et les conditions de vie d’1.500.000 francais, prisonniers en Allemagne depuis 1940 et 1941 .

