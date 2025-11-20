Conférence Le Rhin des Humanistes (15e-16e siècle) Sélestat

1 place du Dr Kubler Sélestat Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-11-20

Le Rhin des humanistes (15e-16e siècle) circulation des savants et des idées dans le Rhin supérieur à la Renaissance

Depuis des temps immémoriaux, le Rhin est un fleuve qui charrie sur ses flots des marchandises, des individus, mais aussi des idées. Cette conférence traite du bouillonnement intellectuel et culturel qu’a connu l’espace du Rhin supérieur à la Renaissance, à travers la diffusion de l’imprimerie, le développement des études et la navigation vers la « Narragonie », mise en scène par Sébastien Brant dans sa Nef des fous, véritable best-seller imprimé à Bâle pour les fêtes de carnaval de 1494.

1 place du Dr Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 contact@bibliotheque-humaniste.fr

English :

The Humanist Rhine (15th-16th century): the circulation of scholars and ideas in the Upper Rhine during the Renaissance

German :

Der Rhein der Humanisten (15.-16. Jahrhundert): Zirkulation von Gelehrten und Ideen am Oberrhein während der Renaissance

Italiano :

Il Reno umanista (XV-XVI secolo): la circolazione di studiosi e idee nell’Alto Reno durante il Rinascimento

Espanol :

El Rin humanista (siglos XV-XVI): la circulación de eruditos e ideas en el Alto Rin durante el Renacimiento

