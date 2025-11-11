Conférence: le rire au théâtre dans le cadre du spectacle On purge bébé Ferrières Martigues

Conférence: le rire au théâtre dans le cadre du spectacle On purge bébé

Mardi 11 novembre 2025 de 19h à 20h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Théâtre des Salins de Martigues pour une conférence inédite autour du rire et du théâtre.

Louis Dieuzayde, maître de conférences en arts de la scène à Aix-Marseille Université, et Karelle Prugnaud, metteure en scène de On purge bébé, vous invitent à explorer ce qu’est le rire au théâtre. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Meet at the Théâtre des Salins in Martigues for a unique conference on laughter and theater.

German :

Treffen Sie sich im Théâtre des Salins in Martigues zu einer einzigartigen Konferenz zum Thema Lachen und Theater.

Italiano :

Unitevi a noi al Théâtre des Salins di Martigues per una conferenza unica sul tema della risata e del teatro.

Espanol :

Reúnase en el Théâtre des Salins en Martigues para una conferencia única sobre la risa y el teatro.

