Conférence: le rire au théâtre dans le cadre du spectacle On purge bébé Ferrières Martigues
Conférence: le rire au théâtre dans le cadre du spectacle On purge bébé Ferrières Martigues mardi 11 novembre 2025.
Conférence: le rire au théâtre dans le cadre du spectacle On purge bébé
Mardi 11 novembre 2025 de 19h à 20h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 19:00:00
fin : 2025-11-11 20:00:00
Date(s) :
2025-11-11
Rendez-vous au Théâtre des Salins de Martigues pour une conférence inédite autour du rire et du théâtre.
Louis Dieuzayde, maître de conférences en arts de la scène à Aix-Marseille Université, et Karelle Prugnaud, metteure en scène de On purge bébé, vous invitent à explorer ce qu’est le rire au théâtre. .
Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net
English :
Meet at the Théâtre des Salins in Martigues for a unique conference on laughter and theater.
German :
Treffen Sie sich im Théâtre des Salins in Martigues zu einer einzigartigen Konferenz zum Thema Lachen und Theater.
Italiano :
Unitevi a noi al Théâtre des Salins di Martigues per una conferenza unica sul tema della risata e del teatro.
Espanol :
Reúnase en el Théâtre des Salins en Martigues para una conferencia única sobre la risa y el teatro.
L’événement Conférence: le rire au théâtre dans le cadre du spectacle On purge bébé Martigues a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme de Martigues