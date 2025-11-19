Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence Le rôle de l'Aidant Allassac mercredi 19 novembre 2025.

Place du 14 Juillet Allassac Corrèze

2025-11-19
fin : 2025-11-19

2025-11-19

Le Conseil Départemental de la Corrèze en partenariat avec la CNSA propose deux conférences à destination des aidants sur le mois de Novembre

– Préparer la fin de vie d’un proche anticiper, accompagner, se préserver à Meymac le lundi 17 novembre 2025 à 14h30 au cinéma de Meymac. Une conférence animée par Madame Clémentine BLONDON de l’association Osons Les Derniers Jours Heureux .

– Le rôle de l’Aidant à Allassac le mercredi 19 novembre à 14h30, Salle des fêtes place du 14 juillet. Une conférence animée par Info droits pour aborder les droits et les obligations de l’aidant, ses limites et les outils juridiques à sa disposition.

Ces conférences sont gratuites et ouvertes aux aidants de personnes âgées et de personnes en situation de handicap, aux familles et professionnels.   .

Place du 14 Juillet Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 19 19 19 

