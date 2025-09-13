Conférence « Le rôle des princesses de Condé dans l’établissement et la pérennité de la maison Condé sous l’Ancien Régime » à Senlis Senlis

4T Avenue de Creil Senlis Oise

Début : 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Le rôle des princesses de Condé est majeur dans l’établissement et l’affirmation de la maison Condé au sein de l’aristocratie française et européenne à la période moderne, tant au niveau financier, réticulaire que patrimoniale et symbolique. Leur choix est la conséquence d’un schéma de fonctionnement récurrent dans cette famille d’importance majeure dans l’histoire de France. Leur champ d’action permet de

questionner leur place dans une famille de Sang royal sans nier leur part de particularisme propre à chacune. À travers ces douze femmes, 150 ans d’histoire de l’aristocratie française ainsi que les changements profonds qui la traversent sont étudiés.

Conférence menée par Claire Buchet-Virlogeux, Chercheuse associée laboratoire de recherches Héritage Université de Cergy-Pontoise. RDV à la salle polyvalente du Centre de Rencontre de l’Obélisque, 4ter route de Creil. 0 .

4T Avenue de Creil Senlis 60300 Oise Hauts-de-France contact@archeologie-senlis.fr

