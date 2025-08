Conférence Le rôle du conservateur-restaurateur sur un chantier de fouilles l’exemple d’Aléria Lamajone Musée Royan

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Par Marina Biron, conservatrice-restauratrice d’objets archéologiques

En 2018, une fouille archéologique préventive a permis de mettre au jour une vaste nécropole romaine et une chambre funéraire d’époque étrusque à Aléria Lamajone (Haute-Corse).

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

By Marina Biron, curator-restorer of archaeological objects

In 2018, a preventive archaeological dig uncovered a vast Roman necropolis and an Etruscan-period burial chamber in Aléria Lamajone (Haute-Corse).

German :

Von Marina Biron, Konservatorin/Restauratorin für archäologische Objekte

Im Jahr 2018 wurden bei einer präventiven archäologischen Ausgrabung in Aléria Lamajone (Haute-Corse) eine große römische Nekropole und eine Grabkammer aus etruskischer Zeit freigelegt.

Italiano :

Di Marina Biron, curatrice-restauratrice di oggetti archeologici

Nel 2018, uno scavo archeologico preventivo ha portato alla luce una vasta necropoli romana e una camera funeraria di epoca etrusca ad Aléria Lamajone (Haute-Corse).

Espanol :

Por Marina Biron, conservadora-restauradora de objetos arqueológicos

En 2018, una excavación arqueológica preventiva descubrió una vasta necrópolis romana y una cámara funeraria de época etrusca en Aléria Lamajone (Haute-Corse).

