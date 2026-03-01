Conférence Le Roman des Guerlain, aux origines picardes de Pierre-François-Pascal Guerlain, fondateur de la maison Guerlain

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Une réussite familiale romanesque, que fait revivre avec talent Elisabeth de Feydeau. Conférence proposée par les amis des Musées d’Amiens.

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles

Une réussite familiale romanesque, que fait revivre avec talent Elisabeth de Feydeau. Conférence proposée par les amis des Musées d’Amiens.

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles .

2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Elisabeth de Feydeau skilfully brings to life this family success story. Conference organized by the Friends of the Amiens Museums.

Reservations required. Subject to availability

L’événement Conférence Le Roman des Guerlain, aux origines picardes de Pierre-François-Pascal Guerlain, fondateur de la maison Guerlain Amiens a été mis à jour le 2026-03-05 par OT D’AMIENS