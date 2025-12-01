Conférence Le sacré dans l’art avec Bruno Dufour-Coppolani ESCC Angèle Vannier Maen Roch
Conférence Le sacré dans l’art avec Bruno Dufour-Coppolani ESCC Angèle Vannier Maen Roch jeudi 18 décembre 2025.
Conférence Le sacré dans l’art avec Bruno Dufour-Coppolani
ESCC Angèle Vannier 1 rue Albert Camus Maen Roch Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 20:00:00
fin : 2025-12-18 22:00:00
Date(s) :
2025-12-18
Le Pôle artistique et culturel Angèle Vannier organise une conférence de Bruno Dufour-Coppolani, artiste, peintre et enseignant agrégé qui se déroulera à l’Auditorium de l’ESCC
Entre culte et profanation, la persistance du sacré dans l’art L’orateur y proposera une réflexion sur l’évolution du lien entre art et sacré. .
ESCC Angèle Vannier 1 rue Albert Camus Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 18 41 78
English :
L’événement Conférence Le sacré dans l’art avec Bruno Dufour-Coppolani Maen Roch a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne