Conférence Le sacré dans l’art avec Bruno Dufour-Coppolani ESCC Angèle Vannier Maen Roch

Conférence Le sacré dans l’art avec Bruno Dufour-Coppolani

ESCC Angèle Vannier 1 rue Albert Camus Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 20:00:00

fin : 2025-12-18 22:00:00

Date(s) :

2025-12-18

Le Pôle artistique et culturel Angèle Vannier organise une conférence de Bruno Dufour-Coppolani, artiste, peintre et enseignant agrégé qui se déroulera à l’Auditorium de l’ESCC

Entre culte et profanation, la persistance du sacré dans l’art L’orateur y proposera une réflexion sur l’évolution du lien entre art et sacré. .

ESCC Angèle Vannier 1 rue Albert Camus Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 18 41 78

