Conférence : Le Salon Panissal de Villefranche-de-Rouergue MUC – Musée Urbain Cabrol Villefranche-de-Rouergue

Gratuit.

️ Conférence – Un salon de jeux chez le sieur Panissal : loisirs et contrastes dans le Villefranche post-révolutionnaire

Alors que de nombreux Villefranchois vivent encore dans la privation quelques années après la Révolution française, certains notables, en quête de distraction, s’organisent pour créer un salon de jeux.

Ce lieu est installé dans une maison louée à un notaire, le sieur Panissal, qui deviendra par la suite la propriété de la Sainte-Famille.

Une conférence pour explorer les contrastes sociaux et les lieux de sociabilité dans le Villefranche du tournant du XIXᵉ siècle.

MUC – Musée Urbain Cabrol Place de la Fontaine, 12200 Villefranche-de-Rouergue, France

– rez-de-chaussée : salle consacrée aux arts premiers avec notamment de belles pièces d’art tribal canaque et amérindien et une salle d’arts plastiques qui complète un nouvel espace au 1er étage accueillant des expositions temporaires d’avril à septembre ;

– deuxième étage : consacré à la minéralogie, la paléontologie et l’archéologie gallo-romaine (entre autres belles pièces, une borne militaire du IVe siècle et des objets découverts au Puy d’Issolu, dans le Lot). Deux autres collections importantes sont conservées sur ce niveau : celle du mobilier de la chapelle des Pénitents noirs, complétée par de nombreux objets d’art religieux et celle du fondateur de la dermatologie, le docteur Jean-Louis Alibert, né à Villefranche-de-Rouergue, médecin des rois Louis XVIII et Charles X ;

– dernier étage : reconstitution d’une cuisine rouergate et objets d’arts et de traditions populaires.

© Gallica, BNF