Conférence Le sang des glaciers Chamonix-Mont-Blanc 22 juillet 2025 18:00

Haute-Savoie

Conférence Le sang des glaciers Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-07-22 18:00:00

fin : 2025-07-22 19:30:00

2025-07-22

Etude sur les algues de montagne et de la vie à l’intérieur de la neige et de la glace.

Salle communale

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

English :

Study of mountain algae and life inside snow and ice.

German :

Studie über Bergalgen und das Leben im Inneren von Schnee und Eis.

Italiano :

Studio delle alghe di montagna e della vita nella neve e nel ghiaccio.

Espanol :

Estudio de las algas de montaña y de la vida en el interior de la nieve y el hielo.

