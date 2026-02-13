Conférence Le secret de la Fornarina de Amélie Ferrigno Salle des Mariages Aix-en-Provence
Conférence Le secret de la Fornarina de Amélie Ferrigno Salle des Mariages Aix-en-Provence jeudi 5 mars 2026.
Jeudi 5 mars 2026 de 17h30 à 18h30. Salle des Mariages Place de l’Hôtel de ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-05 17:30:00
fin : 2026-03-05 18:30:00
2026-03-05
Présentation du livre Le Secret de la Fornarina d’Amélie Ferrigno, une plongée captivante au cœur de la Renaissance italienne entre art, mystère et passion.
Salle des Mariages Place de l’Hôtel de ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ladante.aix@gmail.com
English :
Presentation of the book Le Secret de la Fornarina by Amélie Ferrigno, a captivating plunge into the heart of the Italian Renaissance, between art, mystery and passion.
