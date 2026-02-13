Conférence Le secret de la Fornarina de Amélie Ferrigno Salle des Mariages Aix-en-Provence

Conférence Le secret de la Fornarina de Amélie Ferrigno

Jeudi 5 mars 2026 de 17h30 à 18h30. Salle des Mariages Place de l’Hôtel de ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 17:30:00

fin : 2026-03-05 18:30:00

Date(s) :

2026-03-05

Présentation du livre Le Secret de la Fornarina d’Amélie Ferrigno, une plongée captivante au cœur de la Renaissance italienne entre art, mystère et passion.

.

Salle des Mariages Place de l’Hôtel de ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ladante.aix@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Presentation of the book Le Secret de la Fornarina by Amélie Ferrigno, a captivating plunge into the heart of the Italian Renaissance, between art, mystery and passion.

L’événement Conférence Le secret de la Fornarina de Amélie Ferrigno Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence